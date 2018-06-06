В Мексике разразился секс-скандал перед поездкой сборной на чемпионат мира - 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Об этом сообщает Sport-express cо ссылкой на TVNotas.

Девять футболистов национальной команды перед поездкой на Мундиаль арендовали частный дом неподалеку от Мехико и заказали 30 проституток.

В оргии участвовали лидеры сборной Рауль Хименес, Гильермо Очоа, Джованни дос Сантос, Карлос Сальседо и Марко Фабиан и другие игроки.

Однако в отношении футболистов не последуют санкций со стороны руководства Федерации футбола Мексики, ведь они не пропускали тренировок, а отдыхали в свободное от футбола время.

В 2010 и 2011 годах мексиканская команда уже попадала в аналогичные истории. Тогда футболисты были оштрафованы и отстранены от сборной.

Напомним, что на чемпионате мира - 2018 подопечные Хуана Карлоса Осорио на групповом этапе турнира сыграют с командами Германии, Южной Кореи и Швеции.

На чемпионате мира-2018 "зеленые" попали в достаточно сложную группу, фото: footballufo.ru

Ранее сборная Мексики определилась с окончательным составом на ЧМ-2018.

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