Россия начала крупные военные учения в Крыму по отражению ракетных ударов с моря
В аннексированном Крыму стартовали российские военные учения, в которых принимают участие около ста вертолетов и самолетов. Также маневры при участии ПВО и Черноморского флота пройдут в Ростовской области и Краснодарском крае.
Об этом сообщает "Интерфакс".
В рамках учений средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря.
"Экипажи разведывательных самолетов морской авиации ЧФ успешно справились с поставленной задачей и передали точные координаты кораблей условного противника на пункт управления разведывательно-ударными действиями", - сообщили в Минобороны РФ.
Всего в учениях принимают участие около 6 тысяч военнослужащих.
Напомним, что украинскую часть Азовского моря перекроют на все лето ради учений.
Как сообщала "Страна", в Прибалтике стартовали масштабные военные учения НАТО Saber Strike.