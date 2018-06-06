Первый прямой рейс "Международных авиалиний Украины" из Киева в Торонто запланирован на сегодня, 6 июня. Об этом сообщает "Укринформ".

В посольстве Украины в Канаде сообщили, что "инаугурационный" рейс должен вылететь из Борисполя в 11:20 и прибыть в международный аэропорт Pearson в Торонто в 14:35.

В Канаде самолет будет встречать посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Мы часто говорим, что наши две страны завязаны на небе. Теперь имеем материальное подтверждение. Для канадского или украинского бизнесмена, студента, туриста это означает удобство - Канада становится на расстоянии одного взмаха крыла", - отметил посол Андрей Шевченко.

В аэропорту Торонто запланированы торжества по случаю открытия прямого сообщения с Киевом с участием руководителей аэропорта, города, украинской общины.

Ожидается, что первым рейсом МАУ в Торонто прилетят президент МАУ Юрий Мирошников, а также группа представителей украинских туристических компаний.

По информации МАУ, отныне каждую неделю будет осуществляться три рейса Киев-Торонто в летний период (понедельник, среда, суббота) и два - в зимний.

Ранее в "МАУ" назвали цены билетов на прямые рейсы с Канадой.

Как сообщала "Страна", Украина и Канада запустили зону свободной торговли в августе 2017 года.