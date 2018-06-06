Украинское государственное самолетостроительное предприятие "Антонов" не намерено восстанавливать сотрудничество с Россией по работе над самолетом Ан-124 "Руслан".

Об этом пишет Обозреватель.

"Вопрос о возобновлении серийного производства самолетов Ан-124-100 "Руслан" с российской стороной специалистами ГП "Антонов" не обсуждается" - ответили на запрос в пресс-службе предприятия.

На предприятии заявляют также о невозможности производства самолета Ан-124 "Руслан" на российской территории, поскольку для модернизации самолета нужно внести изменения в типовую конструкцию, при этом детальной информацией о самолетах Ан-124-100 обладает только разработчик, т.е. ГП "Антонов".

"Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно", - уточнили в компании.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк ввел в оборот серебряные монеты с самолетами Антонов.

Также мы сообщали, что "Антонов" пока не может решить проблему замены российских комплектующих и готовит обходной маневр.