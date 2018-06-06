Президент Франции Эммануэль Макрон назвал свои телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами похожими на сосиски: лучше не объяснять, что внутри. Об этом пишет Reuters.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Макрона спросили о сообщении CNN, в котором говорилось, что телефонный звонок между французским лидером и Трампом на прошлой неделе был "ужасным". Трамп якобы не сдержался, когда Макрон начал критиковать его решения относительно торговли и миграционной политики.

Макрон ушел от прямого ответа, сославшись на прусского государственного деятеля XIX века Отто фон Бисмарка.

"Как говорил Бисмарк, если бы мы объяснили людям, как производятся сосиски, вряд ли они продолжали бы их есть. Поэтому мне нравится, когда люди видят готовую еду, но я не уверен, что кухонные комментарии помогают приготовить еду или есть ее", - сказал Макрон журналистам.

"Вы можете пойти и спросить людей, которые выдают комментарии, но здесь, в Париже, мы не даем комментариев о том, как это было: жарко, холодно, тепло или ужасно. Мы просто идем вперед и делаем дела", - добавил президент.

Ранее "Страна" писала о том, что в Париже прошли массовые марши против Макрона. В стычках с полицейскими есть пострадавшие.

Также мы сообщали, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса.