Культовый голливудский режиссер Вуди Аллен, которого обвинила в изнасиловании приемная дочь Дилан Фэрроу, заявил, что поддерживает движение #MeToo, выступающее против сексуальных домогательств и насилия.

Об этом сообщает BBC.

"Знаете, это я должен быть мальчиком с плаката #MeToo. Я создавал фильмы в течение 50 лет, работал с сотнями актрис - звездами и начинающими - и никогда ни одна из них не предлагала ничего неприличного. У меня всегда были прекрасные отношения", - отметил кинорежиссер.

82-летний режиссер также заявил о ложности обвинения в сексуальном нападении на дочь Дилан Фэрроу в интервью аргентинской новостной программе Periodismo Para Todos.

"Это то, что внимательно рассматривали власти в течение 25 лет, и все пришли к выводу, что это неправда", - заявил он.

#MeToo (Я тоже - с англ.) стал популярным хэштегом и мгновенно начал распространяться в соцсетях в октябре 2017 после секс-скандала в Голливуде, связанного с известным продюсером Харви Вайнштейном. Пользователи присоединялись к осуждению сексуального насилия и домогательств и делились собственными неутешительными историями. К флешмобу присоединилось немало мировых знаменитостей, признаваясь в домогательствах со стороны коллег.

Как сообщала "Страна", новый фильм Вуди Аллена под угрозой срыва из-за его скандала с дочерью.

Напомним также, что Вуди Аллен философски прокомментировал секс-скандал с Вайнштейном.