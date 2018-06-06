Авиаперелет украинской делегации во главе с Петром Порошенко в Испанию 2-4 июня стоил более 1,5 млн грн.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Государственное управление делами, по данным Единого портала использования публичных средств, за авиаперевозку по маршруту "Киев - Сантьяго - Мадрид - Киев" выплатило госпредприятию "Украина" 1 529 300 гривен.

В Испании президент встретился с Королем Фелипе VI, премьер-министром Педро Санчесом, председателем конгресса депутатов Аной Марией Пастор, председателем правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо, с представителями испанского бизнеса и с президентом футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентино Пересом.

Также вместе с украинской общиной Испании Порошенко помолился в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде за мир в Украине.

Марина Порошенко встретилась с министром по вопросам образования и исследований правительства Мадридской автономной области Рафаэлем ван Гриекеном и ознакомилась с испанским опытом внедрения инклюзивного образования.

Напомним, что находясь в Испании Петр Порошенко заявил, что Украина и Испания подпишут важное для обоих стран соглашение, которое касается социальной защиты украинцев за границей.

Как сообщала "Страна", появились фото встречи семьи Порошенко с Королем Испании Филиппом VI и его супругой Летисией.