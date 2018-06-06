Полноправным членом Североатлантического альянса захотел стать Катар, с которым Украина ведет переговоры о поставках газа.

Правительство Катара уверено, что страна сможет принести Альянсу большую пользу. Об этом заявил министр обороны страны Халид бин Мухаммед аль-Атийя, передает агентство Anadolu.

По словам министра обороны Катара, на данный момент армия страны является одной из самых оснащенных на Ближнем Востоке.

Также он отметил наличие эффективного сотрудничества между столицей Катара Дохой и Североатлантическим Альянсом, которое постоянно развивается. При этом он указал на возможность функционирования в стране структур НАТО.

"Развивая сотрудничество с НАТО, мы в то же время стремимся к полноправному членству в блоке. Наша позиция по этому вопросу ясна", - заявил Аль-Атийя.

Отметим, что у Катара сохраняются крайне напряженные отношения со своим крупнейшим соседом - Саудовской Аравией.

Напомним, недавно премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что Грузия планирует вступить в НАТО в 2021 году, через сто лет после советской оккупации.

Как сообщала "Страна", Меркель и Путин договорились, что среди миротворцев на Донбассе не будет стран НАТО.