Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в зоне отчуждения в Чернобыле.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) УК Украины. Наказание предусматривает ограничение свободы от 2 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок.

Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим в зоне отчуждения и выясняют обстоятельства возникновения пожара.

По данным ГосЧс Киева, радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС - в пределах нормы.

В Киеве он составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В Чернобыле - 22,45 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч), на промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 44,27 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что по состоянию на 07:00 в среду, 6 июня, продолжается тушение отдельных очагов пожара в зоне отчуждения в Чернобыле на общей площади около 5 га.

Как сообщала "Страна", киевляне заявляли, что в Киеве вырос радиационный фон после пожара в лесу под Чернобылем.