Вчера по поводу интернет-газеты "Страна" власти возбудили новое - уже шестое по счету - уголовное дело.

О нем объявила СБУ вчера вечером. Ведомство открыло уголовное производство по факту публикации в "Стране". Накануне мы обнародовали фамилии 47 журналистов и блогеров, которые входят в так называемый "расстрельный список Путина".

В сети сначала не поверили истинности документа - столь неряшливо и коряво он был составлен. Но позже СБУ де-факто подтвердила его аутентичность, заявив, что произошло разглашение данных досудебного следствия. По поводу чего, собственно, и было открыто уголовное производство.

"Страна", которую СБУ обыскивала прошлым летом по делу о "флешке с гостайной", а главного редактора арестовали по сфабрикованному делу о вымогательстве, таким образом снова оказалась под угрозой преследований - обысков, прослушки, допросов.

Мы собрали всю информацию о новом уголовном деле и его возможных последствиях.

"Поздравили" с днем журналиста

5 июня - накануне дня журналиста - Служба безопасности Украины сообщила о том, что начала уголовное производство после публикации в "Стране".

Тем самым СБУ фактически подтвердила, что "расстрельный" список журналистов и блогеров, который вчера опубликовала "Страна", соответствует действительности.

"Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещены публикации с перечнем лиц, данные о которых есть в материалах ранее открытого уголовного производства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным СБУ, в публикации "Страны" указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, "которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

По факту публикации на нашем сайте, как говорится в сообщении, сотрудниками Главного следственного управления СБУ открыто уголовное производство относительно разглашения данных досудебного расследования (часть 1 статьи 387 УК Украины).

"Идут следственные действия", - заявляет СБУ. При этом Служба безопасности Украины отрицает передачу списка представителям СМИ.

Обрушение пиар-конструкции

То, что официальный Киев легализовал список, опубликованный "Страной", удивило украинских журналистов. Ведь тем самым спецслужба признала, что конфиденциальность по самому громкому делу последних дней - нулевая. И СБУ, призванная хранить государственные секреты, превратилась в "решето" и легко допускает их утечку.

С другой стороны, именно следователи с Владимирской сделали всё, чтобы половина фамилий из списка стали известными без всяких инсайдов прессы. Они массово вызывали фигурантов "списка Бабченко" и сообщали им об опасности. После таких бесед в СБУ журналисты обычно подтверждали в Facebook или в интервью СМИ: да, я в списке.

Это "ползучее разглашение" спецслужба утечкой не считала и дел не возбуждала. А ведь такими темпами весь список 47-ми был бы раскрыт уже через неделю.

Однако публикация полного списка "Страной" вызвала почему-то именно процессуальную реакцию. Видимо, дозированное раскрытие фамилий хранило некую интригу, выгодную власти. А вот полный текст документа породил в медиатусовке большой скепсис относительно официальной версии.

Мы детально разбирали этот момент вчера в материале "А где же Бабченко?" Что говорят и пишут о "расстрельном списке" журналистов, опубликованном "Страной".

Повторим кратко главные вопросы к списку:

1. Список составлен бессистемно - не по алфавиту, не по приоритетности "убийств".

2. В нем вообще нет Аркадия Бабченко (хотя его, по версии СБУ, хотели убить самым первым).

3. У большинства не указаны адреса. А у кого они есть - там просто катастрофа. Например, у журналиста Павла Казарина вписан его адрес в Симферополе (видимо, адрес официальной регистрации). Зачем он киллерам? Всем известно, что он уже давно живет в Киеве.

4. В списке есть малоизвестные блогеры, тогда как их более популярные коллеги - например, авторы скандального "Миротворца" - там не указаны.

5. В списке зачем-то указаны годы рождения. Киллеры уже не пользуются фото для идентификации жертв?

6. В документ "затесался" блогер Александр Михельсон, который давно уже ничего не пишет, поскольку с апреля лечится от алкоголизма, о чем лично сообщил в ФБ.

Конечно, всех этих подозрительных моментов не было заметно, пока список рассекречивался постепенно и под контролем СБУ. Но полный текст, опубликованный "Страной", обрушил эту стройную пиар-конструкцию. Видимо, потому и возникло уголовное дело.

Последствия

Пока это дело открыто по факту, а не против кого-либо. Тем не менее, теперь у спецслужб есть возможность проводить следственные действия - в том числе путем обысков, к которым журналистам "Страны" не привыкать: только за прошлое лето и только по линии СБУ их было как минимум три.

Поэтому главный редактор "Страны" Игорь Гужва назвал происходящее давлением на издание и его журналистов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гужва также пояснил, почему журналисты по закону неприкосновенны в этом деле: ведь они не давали подписки о неразглашении материалов уголовного дела. Однако это не помешает "под шумок" провести следственные действия и в отношении сотрудников "Страны".

"Хочу акцентировать внимание на нескольких принципиальных моментах в связи с заявлением СБУ.

1. Главным критерием для любого СМИ при принятии решения о публикации/не публикации того или иного материала является его общественная значимость. Общественная значимость так называемого "расстрельного списка"" является безусловно высокой. Причем эту значимость ему придали сами представители власти, СБУ и Генпрокуратуры, широко обнародовав о нем информацию, а также разгласив сведения о некоторых его фигурантах. Однако, сделали они это таким образом, что осталось огромное количество недосказанности, что породило различные манипуляции и сомнения в обществе. Для того, чтобы сделать ситуацию максимально четкой и прозрачной "Страна" и обнародовала этот так называемый список-47". Ведь задача СМИ – давать четкую и понятную картину происходящего, а не играть с властью в мутные пиар-игры. То, что подавляющее большинство других украинских СМИ перепубликовала эти списки говорит о том, что наши коллеги также воспринимают данную информацию как безусловно общественно значимую.

2. Ни один сотрудник "Страны" не может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 387 УК (разглашение данных досудебного расследования) , так как никто из нас не предупреждался в установленном законом порядке о неразглашении материалов досудебного расследования по данному конкретному уголовному производству.

3. Журналисты "Страны" не могут быть даже допрошены как свидетели по этому делу, так как, согласно нормам украинского законодательства (статья 65 УПК), "не можуть бути допитані як свідки журналісти про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації".

4. При этом мы четко понимаем, что, в условиях правового беспредела, в отношении нас со стороны СБУ и других структур могут быть предприняты определенные действия. Например - обыски, слежка/прослушка, попытки запугивания и шантажа. Это напоминает сфабрикованное еще в прошлом году против нас уголовное производство о разглашении гостайны. Журналисты "Страны" как бы не являются ее носителями, но под шумок этого дела были проведены обыски в редакции и дома у наших сотрудников. То есть, в этом плане, открытие уголовного производства, о котором вчера заявила СБУ, является прямой формой давления на нас, как на журналистов и как на СМИ. Об этом мы будем заявлять прямо, ставя в известность международные организации.

5. Возмущение СБУ и "добровольных помощников органов" публикацией списка "Страной" связано не с какими-то нарушениями закона, а с простой вещью. Состав этого списка (а то, что это именно "тот самый список" подтвердила своим заявлением СБУ) совершенно очевидно показывает всю, мягко говоря, сомнительность раскручиваемой властями истории о якобы подготовки в Киеве массовых убийств по заказу российских спецслужб. Именно из-за того, что у любого трезвомыслящего человека, после прочтения этого списка, зародятся большие сомнения в официальной версии следствия, его и не обнародовали до сих пор. Стремясь сохранить мутную интригу, на фоне которой хотели заработать пиар-дивиденды. После публикации "Страны" этого уже не получится. Потому так и злятся. Ну, пусть злятся. А мы просто продолжим делать свою работу", - написал главный редактор "Страны" и поздравил коллег с Днем журналиста, который отмечается сегодня, 6 июня.

Журналист Анатолий Шарий в связи с происходящим вокруг "Страны" напомнил о двойных стандартах СБУ.

Он рассказал, что эта спецслужба сама неоднократно нарушала презумпцию невиновности и публично до суда обвиняла десятки людей в преступлениях. Распространяя при этом их персональные данные, что напрямую запрещено законом. Однако за это никто ответственности ни разу не понес.

"Это не первый список от СБУ", - говорит Шарий. Он напомнил, как в 2015 году спецслужба рассказывала о списках украинских чиновников на ликцидаци. "Это давняя практика СБУ", - резюмирует Шарий, уточняя, что тогда эта новость не всколыхнула медиаполе.

Депутат Одесского горсовета Дмитрий Спивак назвал уголовное дело после публикации "Страны" "очередным дном власти".

"Уголовное дело против издания Strana.ua за так называемое разглашение "расстрельного" списка именно в День Журналиста, это очередное дно, которое пробивает власть...

Невозможно даже придумать ничего более глупого и бессмысленного. Какое разглашение? О чем Вы, господа СБУшники?

Уголовной перспективы в этом "деле" никакой, зато рейтинг изданию и журналистам поднимут наверняка...

И очередную волну негатива по отношению к Украине со стороны Европейских Лидеров и правозащитных организаций...

В общем, все как всегда. Маразм крепчает и продолжает бродить в головах наших обанкротившихся политиков...".