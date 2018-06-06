В преддверии визита в Китай 8-10 июня президент России Владимир Путин рассказал, как пил водку в свой день рождения с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом передает РИА-Новости.

"Наверное, председатель Си Цзиньпин это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали", - рассказал Путин.

"Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", - уточнил президент РФ.

Он добавил, что обязательно попробует пиво, которым знаменит китайский город Циндао.

"И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю" - сказал Путин.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF перечислил, что его не устраивает в Украине.

Как сообщала "Страна", Путин посоветовал Киеву поступить с Донбассом, как Россия с Чечней.