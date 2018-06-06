Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука назвал три главные опасности, которые грозят Донбассу из-за подтопления шахт.

Об этом он заявил в эфире "Громадського".

"Во-первых, это подъем грунтовых вод, подтопление территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой... Вторая опасность - это возможность проседания почв, которая приведет к разрушению фундаментов и соответственно - к разрушению инфраструктуры. И третий сегмент этого неприятного опасного круга - попадание в реки загрязненных шахтных вод", - сказал Тука.

Он уточнил, что все шахтные воды чрезвычайно загрязнены химическими веществами. Опасно попадание этих вод в реки и озера, из которых осуществляется водозабор для использования в качестве питьевых вод.

Напомним, что в ОБСЕ сообщили о затоплении радиоактивной шахты "Юнком" на Донбассе.

Как сообщала "Страна", Донецк "провалился" на 25 сантиметров. Спутники фиксируют проседание грунта из-за затопленных шахт.