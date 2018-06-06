Американский продюсер Харви Вайнштейн, который недавно сдался полиции, в суде официально не признал себя виновным в изнасилованиях и домогательствах.

Об этом сообщает BBC.

66-летний продюсер на суде утверждал, как и ранее через своего адвоката, что все его половые связи были по обоюдному согласию.

Сам Вайнштейн не стал общаться с журналистами.

Напомним, что скандал вокруг продюсера разгорелся в октябре прошлого года, когда десятки женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди пострадавших от его действий Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Сам Вайнштейн отрицает, что принуждал кого-либо к сексу.

Вайнштейну будут предъявлены обвинения как минимум в одном эпизоде изнасилования - певица Люсия Эванс заявила, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу.

Как сообщала "Страна", суд в Нью-Йорке отпустил голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в многочисленных домогательствах, под залог в миллион долларов.