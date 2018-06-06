В среду, 6 июня, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар немного подорожал, а евро стал дешевле.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Курс доллара поднялся на 2 копейки и остановился на уровне 26,15 грн.

Евро потерял в цене 14 копеек и стоит 30,53 грн.

Российский рубль немного подорожал до 0,422 грн.

Напомним, что 5 июня валютная торговля на межбанке завершилась минимальным подорожанием доллара: его курс прибавил одну копейку, и остановился вечером на уровне 26,15-26,16 грн.

Как сообщала "Страна", в Украине международные резервы сжались на $300 млн из-за выплат МВФ.