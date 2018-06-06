Хотя и нет недостатка в заявлениях, что футбол должен быть вне политики, в жизни все не так. Большая политика вмешивается в спорт на каждом шагу. Очередное подтверждение этому пришло с Ближнего Востока.

В столице Израиля, Иерусалиме, 9 июня, должен был пройти товарищеский матч между сборными Аргентины и Израиля. Ситуация накалялась еще задолго до поединка. Пиком стала акция устрашения "альби селесте", когда 5 мая, возле ее лагеря в Барселоне, появились десятки членов радикальных антиизраильских организаций. Они угрожали футболистам, размахивали "окровавленными" футболками сборной Аргентины и сожгли футболку Месси. Главным их требованием как раз и было то, чтобы заставить Аргентину отказаться от поездки в Иерусалим.

Свои действия они оправдывали так: "Больно видеть, что команда, которая имеет любовь и поддержку стольких палестинцев и арабов, нарушает международное право".

Как передает портал Ole председатель Федерации футбол Палестины (ФФП) заявил, что и в Рамалле будут торжественно сожжены футболки Лионеля Месси "за предательство борьбы за освобождение Палестины".

А посол Палестины в Аргентине Хусни Абдель Вахед заявил, что "матч Аргентина - Израиль похож на то, если бы мы отметили годовщину оккупации Фолклендских островов" (конфликт между Аргентиной и Британией из-за этого архипелага длится с 1982 года - Прим. Ред.).

В такой ситуации и было принято решение об отмене матча, на который было продано 30 000 билетов. Теперь Аргентина пытается найти нового спарринг-партнера, чтобы сыграть 9 июня в Барселоне, а после игры отправиться в Россию.

Ранее "Страна" сообщала, что Месси снялся в стильной рекламе с козлами.

Также мы рассказывали, что Месси признал, что сборная Аргентины не входит в число фаворитов на ЧМ-2018.