По состоянию на 07:00 в среду, 6 июня, продолжается тушение отдельных очагов пожара в зоне отчуждения в Чернобыле на общей площади около 5 га.

Об этом говорится в утренней сводке ГосЧС Украины.

К тушению привлечены 35 единиц техники и 150 человек. Авиация ГсЧС с начала работ выполнила 29 сбросов воды общим объемом 130 тонн.

Спасатели отмечают, что утром 6 июня радиационная обстановка в Киевской области стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Напомним, что 5 июня в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив.

Фото: facebook.com

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