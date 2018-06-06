Жители Закарпатья массово делятся в соцсетях фотографиями с грибами и рассказами о походах в лес.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

Грибы в Закарпатье можно искать практически везде, поскольку лесистая местность позволяет это делать даже в пределах городов. Например, на территории в районе полигона в Мукачево, или так называемом червенецко-шахтинском лесу в Ужгороде.

Активизировались и заготовители, которые скупают грибы на рынках. Цены при этом колеблются от 40 до 60 гривен за килограмм белых грибов.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Напомним, что в прошлом году на Закарпатье разгорелись настоящие грибные войны.

Как сообщала "Страна", под Львовом в лесу насмерть замерз молодой грибник.