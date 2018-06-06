Пошлины, которые власти Мексики ввели на некоторые товары из США, могут обойтись американским экспортерам примерно в $3 млрд.

Об этом пишет Milenio.

"Цена воздействия составляет порядка $3 млрд", - заявил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо. По его оценкам, этот объем примерно равен ущербу, который нанесут Мексике меры, принятые США с 1 июня.

Напомним, что тарифы в размере 20% были введены в отношении свинины, яблок, картошки. Также в список попали сыр, два вида виски, стальные пластины и плиты различной толщины, оцинкованные листы, бурильные трубы. На эти товары были введены пошлины в размере от 15 до 25%.

Как сообщала "Страна", США 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского союза. В этот же день Канада заявила, что введет в качестве ответных мер пошлины на импорт из США на сумму до $16,6 млрд.