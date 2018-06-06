Компания Facebook, которая могла передать личные данные пользователей минимум 60 крупнейшим производителями смартфонов, решила прекратить действие партнерского соглашения с Huawei, открывающее доступ к данным.

Об этом сообщает The New York Times.

Неназванные представители Facebook заявили изданию, что соглашение, по которому могли быть переданы личные данные, было заключено с Huawei в 2010 году и действительно до сих пор. Аналогичные договоренности остаются в силе с китайскими Lenovo, Oppo и TCL.

Отмечается, что производители смартфонов получили доступ к данным не только пользователей соцсети, но и их друзей, причем без согласия последних.

Напомним, что Facebook оповестит пользователей, данные которых получила скандальная Cambridge Analytica.

Как сообщала "Страна", Марк Цукерберг признался, что его личные данные тоже украли из основанной им социальной сети.