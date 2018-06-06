В Гватемале новое извержение вулкана, 72 человека погибли и 192 пропали без вести
В Гватемале произошло новое извержение вулкана Фуэго. В результате количество погибших выросло до 72 человек. Пропавшими считаются 192 человека.
Об этом сообщает Reuters.
Национальное агентство по стихийных бедствий начало эвакуацию и заявил, что вулкан извергает горячий газ и расплавленную скальную породу. Лава и пепел покрыли ближайшие населенные пункты.
Напомним, что вулкан Фуэго находится в нескольких десятках километров от столицы Гватемалы.Это один из 34 действующих вулканов Центральной Амери
В стране объявили режим стихийного бедствия в департаментах Чимальтенанго, Сакатепекесе и Эскуинтле. В Гватемале объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей.
Как сообщала "Страна", лава и грязь обрушились на населенный пункт Сан-Мигель-Лос-Лотес в Эскуинтле, откуда были эвакуированы около трех тысяч человек. По оценкам специалистов из Национального института вулканологии, сейсмологии и метеорологии, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.