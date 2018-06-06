Кассационный хозсуд 5 июня решил приостановить рассмотрение дела по возвращению ПАО "Укртелеком" в государственную собственность.

Об этом пишет "Коммерсант".

Причиной стало ходатайство со стороны акционера "Укртелекома" компании ЕСУ об отводе одного из членов судейской коллегии, сообщил источник.

Дата продолжения рассмотрения дела неизвестна. В пресс-службе группы СКМ не стали комментировать решение суда.

Компания СКМ опосредованно приобрела акции "Укртелекома" в Raga Establishment Limited в 2013 году, через два года после приватизации "Укртелекома".

По информации СКМ, претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации "Укртелекома" и выполнения инвестиционных обязательств касаются деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных бенефициаров, а также тех, кто финансировал приватизацию в 2011 году, в которой СКМ не принимала участия.

Фонд госимущества обратился суд, поскольку заявил, что обнаружил, что компания "ЕСУ" не выполнила инвестиционный план, который предусматривал внесение в течение 5 лет инвестиций в сумме не меньше чем 450 млн долларов. А также, что "Укртелеком" не выполнил прямое условие договора, которое предусматривало передачу телекоммуникационной сети специального назначения в собственность государства.

Напомним, что Печерский райсуд Киева еще 5 апреля снял арест с 92,8% акций "Укртелекома" по иску Фонда госимущества Украины. Об этом говорится в определении суда, опубликованном 11 апреля.

Как сообщала "Страна", "Укртелеком" с 1 сентября закрывает услугу звонков через коммутаторы.