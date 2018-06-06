В Украине сегодня немного похолодает, на юге и востоке дождь
В среду, 6 июня, после жаркого начала недели во многих регионах температура днем снизится до +18...+26. На юге и востоке сегодня возможен дождь.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +18…+22. В Ужгороде до +24...+26. Без осадков.
На севере днем +17…+21. Без осадков.
В центре днем воздух прогреется до+20…+23. Сухо.
На востоке днем +21…+27. Дождь. В Днепре - без осадков.
На юге днем +26…+29. Дождь.
В Киеве 6 июня дневная температура составит +19…+21. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 4 по 11 июня.
Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!