В среду, 6 июня, после жаркого начала недели во многих регионах температура днем снизится до +18...+26. На юге и востоке сегодня возможен дождь.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +18…+22. В Ужгороде до +24...+26. Без осадков.

На севере днем +17…+21. Без осадков.

В центре днем воздух прогреется до+20…+23. Сухо.

На востоке днем +21…+27. Дождь. В Днепре - без осадков.

На юге днем +26…+29. Дождь.

В Киеве 6 июня дневная температура составит +19…+21. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 4 по 11 июня.

Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.