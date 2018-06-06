Адвокат подозреваемого в организации попытки убийства Аркадия Бабченко Бориса Германа - Евгений Солодко рассказал, как встретил в коридорах СИЗО СБУ "случайно оказавшегося там адвоката".

Об этом он написал в Facebook.

"Немного о деле Бориса Германа и методах работы следствия СБУ: сегодня защита подала апелляцию на решение Шевченковского райсуда об избрании "стражи" Борису Герману.

Документ получился объемным, апелляция обещает быть интересной. Но пост не об этом: вчера вечером мне позвонил адвокат Максим Герасько и предложил встретится для обсуждения правовой позиции по делу Германа.

Я опешил.

На предложение объяснится собеседник пояснил, что в пятницу (!) вечером (!) он был в СИЗО СБУ, в коридоре к нему подошёл неизвестный человек и сообщил, что одному из арестованных нужна адвокатская помощь. Этим арестованным оказался Борис Герман. У адвоката Герасько не возникло никаких вопросов относительно просьбы неизвестного лица и он согласился эту самую помощь оказать.

Практикующие коллеги знают, что находиться в коридоре отдела обеспечения досудебного расследования СБУ, именуемого для простоты СИЗО СБУ или тюрьмой НКВД, просто так невозможно - адвокат заходит в следственный кабинет, его запирают снаружи и через несколько минут приводят подзащитного, после чего снаружи кабинет закрывается снова.

Выход в туалет - через звонок дежурному. Поэтому, в рассказанную сказку, приправленную предложением позвонить папе Бориса, который как раз сидел напротив меня и, по словам Герасько, должен был быть в курсе, я не поверил и встречаться не стал, проигнорировав намек, что это в моих интересах. Сегодня при личном общении Борис рассказал и написал мне как это было: "...следователь М.П. Саенко вызвал меня на допрос и в декларативной форме настаивал, чтобы на этом допросе, якобы для мер конспирации процесса внутри СБУ и проведения впоследствии закрытого судебного заседания без участия общественности, я заключил договор с "случайно" присутствующим на территории следственного отдела, абсолютно не знакомого мне адвоката Герасько М.

Под давлением следователя я вынужден был заключить с Герасько М. договор на одно действие, т.е. на допрос один. Следователь мотивировал это его требование тем, что адвокаты Солодко Е.В., Поваров В.В. пиарщики и раструбят всю информацию о допросе в интернете и журналистам, а ему, Саенко М., это не надо в принципе. Я вынужден был заключить этот договор..."

Стилистику изложения я сохранил. На допросе Борис сообщил пароли от изъятой у него техники, с его слов допрос фиксировался на видео. Когда я позвонил следователю и высказал своё недоумение, он уверенно заявил, что нарушений закона не видит и адвокату ничего не грозит. Вот такая история. То, что следователь не разрешил сегодня раввину посетить Бориса в его узилище, дополнительно иллюстрирует все вышеизложенное.

Документы, необходимые в этой ситуации, мы оформили, в том числе ходатайство об ознакомлении с видеозаписью допроса. Если повезёт, ознакомимся и с "расстрельным" списком, сравним с опубликованным сегодня, а пока готовимся к апелляции", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/Евгений Солодко

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