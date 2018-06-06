Счетная палата обнародовала аудиозапись со скандальным выступлением в Счётной палате заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского о деньгах, которые выделяются на лечение онкобольных.

"Можно прослушать что и как говорил замминистра, даже с какой интонацией.

И факты и цифры вместо иллюстраций: 286 млн. гривен бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за рубежом, Миздрав использовало неэффективно.

Еще 24 миллиона гривен - использованы с нарушением законодательства, а около 200 млн - вообще не были использованы в рамках этой программы!

Деньги. Но их не использовали. БЫЛИ. И кому они не достались. И никто не плачет как Оскар Шиндлер, держа последние ценности, которые могли кого-то спасти, кому продлить жизнь. Полмиллиарда наших с вами денег потеряно!", - указано в опубликованном сообщении.

На записи отчетливо слышна фраза, которая и стала камнем преткновения.

"Что касается эффективности, не результативности, не экономности использования денег. В сухом остатке 25% пациентов, собственно умирает, т.е. 25% лечит за границей неэффективно. Друзья, коллеги это рак. Они все умрут", - слышно на видео.

Видео: facebook.com/ISHCHEIKIN

"Страна" выясняла все подробности онко-скандала вокруг зама Супрун.

Замминистра здравоохранения Украины Александр Линчевский в конце мая выступил в Счётной палате Украины, где рассматривали эффективность лечения граждан Украины за рубежом.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман решил разобраться с заместителем главы Минздрава Линчевским.