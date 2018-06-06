На элементах корпуса рухнувшего под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле как минимум одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.

Об этом говорится в заявлении правительственной подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, передает польский ресурс rmf24.

"Согласно полученным доказательствам, на многих фрагментах самолета, а также на теле по крайней мере одной жертвы, которые исследовались специальными устройствами, в частности и хроматографическим методом, обнаружено наличие взрывчатых материалов", - подчеркивается в опубликованном заявлении.

По информации подкомиссии, завершено изучение доказательств, касающихся выявления взрывчатых материалов на месте катастрофы самолета экс-президента Леха Качиньского.

Комиссия также сообщила, что не располагает информацией и доказательствами, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых материалов на земле, на месте катастрофы.

Как сообщалось, правительственная подкомиссия по расследованию причин Смоленской катастрофы, созданная при Минобороны Польши, возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий она рассматривает взрыв на борту самолета, который произошел еще до его столкновения с землей. В январе этого года члены комиссии сообщили, что причиной катастрофы стала серия взрывов - в крыле, слоте и центроплане самолета, который подтвердил анализ механизма удара дверей о землю.

Правительственный самолет Ту-154М, на котором представители польской политической и военной элиты, включая президентскую чету Леха и Марию Качиньских, направлялись на чествование 70-х годовщины Катынской трагедии, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Как сообщала "Страна", Польша сравнит крушение истребителя МиГ-29 и самолета Качиньского. Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился 18 декабря под Варшавой. Летчик выжил.

Отметим, что в Польше заявили, что фрагменты 26 жертв Смоленской катастрофы находились в гробах других людей.