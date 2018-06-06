Главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва прокомментировал открытие СБУ уголовного производства по факту публикации на нашем сайте списка из 47 журналистов, блогеров и литераторов, который оказался в распоряжении "Страны".

"СБУ открыла производству по факту публикации списка, который, вероятно, сама и придумала. Ну что ж. В Украине такие правила игры. Хочешь по-настоящему заниматься журналистикой, будь готов к уголовным делам, - написал Игорь Гужва на своей странице в Facebook. - У нас уже есть пять. Будет еще одно. Еще одна позорная попытка нас запугать, заставить сделать вид, что мы верим в весь тот информационный бред, который потоком сейчас идет от власти. Продолжаем работать".

По словам главреда, редакция поставит в известность иностранные посольства и международные организации о новой атаке на "Страну".

Ранее "Страна" сообщала, что говорят и пишут о "расстрельном списке" журналистов, опубликованном "Страной".