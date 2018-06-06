Представители венгерского благотворительного фонда "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эдеглибоко" заявили, что СБУ возбудила против фонда уголовное дело по подозрению в сепаратизме.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

"Благотворительный фонд "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде" глубоко осуждает, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против фонда по подозрению в сепаратизме. Нас возмущает, что Украина, которая направляется в Европейский Союз, видит опасность относительно своей территориальной целостности в помощи, поступающей со стороны ЕС", - говорится в опубликованном заявлении.

В фонде расценивают уголовное дело "как очередное нападение, направленное против венгерской громады Закарпатья".

Авторы заявления отмечают, что Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде" является официально зарегистрированной организацией в Закарпатской области и действует на основании законодательства Украины.

"Сфера ее деятельности распространяется на предпринимателей, проживающих в нашей области, способствуя тому, чтобы население, которое живет в экономическом затруднении, смогло остаться и достичь благосостояния на родной земле", - идет речь в заявлении.

Как сообщала "Страна", в Ужгороде в день визита Гройсмана сняли венгерский флаг со школы.

Ранее на фасаде ОШ №10 имени Ярцева Габора в Ужгороде при входе рядом с украинским государственным флагом висел также венгерский флаг. Не государственный флаг Венгрии, а флаг венгерской нации, юридически разрешенный украинским законодательством.

Напомним, что власти Венгрии приняли "Меморандум о защите закарпатских венгров".