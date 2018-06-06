СБУ де-факто подтвердила реальность списка журналистов, который "Страна" опубликовала сегодня. Речь идет о "списке 47-ми" - по версии украинских спецслужб, именно столько журналистов и блогеров Россия решила ликвидировать в нашей стране.

За последние дни многие украинские медийщики уже подтвердили, что находятся в этом списке. "Страна" же опубликовала полный документ. Он оказался настолько странным и абсурдным, что многие назвали этот список фейковым и явно состряпанным на скорую руку.

Однако Служба безопасности Украины не оставила места для двух толкований. СБУ заявила, что список, обнародованный нашим изданием, проходит по материалам дела. И открыла уголовное производство - о разглашении данных досудебного следствия. Чего, конечно, не могло бы произойти, будь наша публикация фейком.

Новость о том, что "список "Страны" реален, а по факту его публикации возбуждается уголовное дело, всколыхнула соцсети и тема заиграла новыми красками.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва заявил о новом витке давления на наше издание.

"По факту публикации на "Стране" списка из 47 журналистов, блогеров и литераторов СБУ открыло уголовное производство. По разглашению данных досудебного следствия.

СБУ открыло производству по факту публикации списка, который, вероятно, сама и придумала.

Ну что ж. В Украине такие правила игры. Хочешь по-настоящему заниматься журналистикой, будь готов к уголовным делам.

У нас уже есть пять. Будет еще одно.

Еще одна позорная попытка нас запугать, заставить сделать вид, что мы верим в весь тот информационный бред, который потоком сейчас идет от власти.

Продолжаем работать.

Завтра же с утра поставим в известность иностранные посольства и международные организации о новой атаке на "Страну".

Генеральный директор информагентства "Украинские новости" Денис Иванеско обращает вимание на чисто правовой аспект и напоминает СБУ, что только суд может требовать у журналистов раскрывать источники их информации.

"СБУ даже допросить не может журналиста об источнике информации. Слава УПК! Если б в службе осталось хоть пара юристов, они б так не тупили. Опозорились на весь мир с инсценировкой, галимым списком и теперь с тупым делом. Клоуны.

ст 65. Свідки

2. Не можуть бути допитані як свідки:

6) журналісти - про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації".

Телеведущая Наталья Влащенко задает свои вопросы СБУ:

"1. Если список был секретный, зачем вызвали всех скопом, зачем журналисты выходили из СБУ под камеры и таинственно сообщали, что они в списке?

2. Почему сделали все, чтобы обсуждение стало публичным? Разве так поступают, когда идет оперативная разработка?

3. Список опубликовали несколько известных сайтов, почему дело только против одного?

Думаю, это будет одной из тем пятничного спецпроекта. Очень надеюсь, что причастные помогут развеять "слухи и подозрения".

Нардеп Сергей Ларин напомнил, что СБУ постоянно разглашает тайну следствия, превращая резонансные дела в громкий пиар.

"Один департамент СБУ сказал, что никакого расстрельного списка нет. Другой признал, что список-таки есть и решил наказать журналистов, которые список обнародовали. Это уже становится визиткой службы: один департамент заказывает убийство, второй нанимает, а третий разоблачает.

И да, не помним, сколько раз разглашали различные тайны и инфу досудебную разные советники и пресс-секретари разных силовых ведомств".

А вот нардеп Александр Онищенко считает, что это хороший подарок "Стране" на День журналиста.