Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уменьшилась до 6 гектаров. Его распространение приостановлено сотрудниками ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"5 июня в ГСЧС Украины состоялся брифинг главы службы Николая Чечеткина и главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука по возгоранию сухой травы с последующим распространением пожара на четыре квартала лесного массива", - указано в опубликованном сообщении.

По сообщению Чечеткина, ГСЧС привлекла авиационные и наземные силы с целью недопущения распространения пожара в направлении Чернобыльской станции.

"Благодаря комплексному применению авиационных и наземных сил ситуацию удалось удержать контролируемой, распространение пожара приостановлено, а площадь пожара уменьшилась с 12 до 6 гектаров", - отметил глава госслужбы.

При этом он добавил, что тушение пожара осложнялось сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.

"Сейчас продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации. Верхового пожара не наблюдается. Осуществляется тушение отдельных очагов тления травы, пеньков и подстилки. Основная часть сил и средств работает на решающем направлении в районе бывшего села Копачи", - сообщил Чечеткин.

Он подчеркнул, что на месте пожара, в Киевской области и в Киеве осуществляется усиленный дозиметрический контроль. Превышений допустимых норм в Чернобыльской зоне и за ее пределами не зафиксировано.

В свою очередь, глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук заметил, что радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРС) ГСП "Экоцентр" в непрерывном режиме на 39 пунктах. Сейчас данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в 2 минуты.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 21 час радиационный фон в Киеве составляет 11 микрорентген/час (безопасный уровень - до 30 микрорентген/час). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 24,1 микрорентген/час (безопасный уровень - до 50 микрорентген/час). И на промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 50,7 микрорентген час (безопасный уровень - до 140 микрорентген/час).

Как сообщала "Страна", на месте пожара в Рыжем лесу Чернобыля нашли факелы, подозревают поджог. Спасатели в оценках причин осторожны, потому что сконцентрированы сейчас на борьбе с пламенем.

Напомним, что в Киеве заработали освежающие рамки в двух парках.