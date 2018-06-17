Владелец бросился на помощь дрону, у которого во время полета разрядился аккумулятор, после чего беспилотник начал плавное снижение в воду.

Видео, которое быстро набирает просмотры, опубликовал пользователь DaveSvorking на YouTube.

Как сообщала "Страна", российские ПВО отбили атаку дронов в Сирии.

По данным источников, дроны были уничтожены до того, как успели сбросить гранаты.

Напомним, что еще в марте боевики попытались атаковать российскую авиабазу с помощью беспилотника. Дрон, оснащенный бомбой, был уничтожен системами ПВО до того, как успел достичь территории базы и нанести какой-либо урон.

Отметим, что в Германии сбежавших из зоопарка хищников выследили с помощью дрона и вернули в клетки.