Служба безопасности Украины фактически подтвердила, что "расстрельный" список журналистов и блогеров, который сегодня опубликовала "Страна", соответствует действительности и проходит по материалам досудебного расследования.

"Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещены публикации с перечнем лиц, данные о которых есть в материалах ранее открытого уголовного производства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным СБУ, в публикации "Страны" указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, "которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

По факту публикации на нашем сайте, как говорится в сообщении, сотрудниками Главного следственного управления СБУ открыто уголовное производство относительно разглашения данных досудебного расследования (часть 1 статьи 387 УК Украины).

"Идут следственные действия", - заявляет СБУ.

При этом, Служба безопасности Украины отрицает передачу списка представителям СМИ.

Ранее "Страна" проанализировала "расстрельный" список СБУ и нашли в нем ряд странных фактов, которые указывают на возможное украинское происхождение этого документа.

Накануне мы разбирались, что вообше не так с "делом Бабченко".