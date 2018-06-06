В Сети появилось видео, на котором водитель маршрутки в Запорожье отказывает АТОшнику в льготном проезде, называя его "халявщиком, играющим в войнушку". Видео опубликовано на Youtube.

На видео АТОшник реагирует на отказ спокойно, а водитель продолжает кричать о том, что "в 43-45-м годах страну уже освободили, а вы за четыре года не можете два города с**ных освободить".

Как сообщают местные СМИ, водитель работает на 75-м маршруте в Запорожье, проезд на котором стоит 5 гривень. Позже стало известно, что водителя маршрутки уволят.

Видео: Youtube.com/Портал Акцент

Как сообщала "Страна", ранее в Черновцах бойца АТО выгнали из маршрутки.

Мы писали, что в Житомире очередной водитель маршрутки отказался бесплатно везти атошника.

Также ранее в Бахмуте солдат ВСУ угнал автомобиль.