В Киеве на фоне пожара и сильного задымления в Чернобыле растет радиационный фон. Это следует из отчетов ГосЧС и замеров киевлян.

Так, к 17:00 вторника, 5 мая в Киеве сообщалось о 10 микрорентген в час. А в уже в 21:00 руководитель ГосЧС заявил о 12-ти мкР/час.

Сообщение в 17:00

Сообщение в 21:00

При этом в ГосЧС отмечают, что уровень до 30 считается безопасным.

Киевляне, которые делают индивидуальные замеры, говорят, что в столице сейчас даже не 12, а более 13-ти микрорентген в час.

Фото: Facebook / Serhii Zhorin

Похожие данные опубликованы на сайте НПО "Опыт", который предоставляет онлайн-мониторинг радиационного фона в столице. На данный момент тут фиксируется немногим выше 13 мкР в час. Причем это самый низкий показатель за день - в 8 утра и 16 вечера фон подымался и выше 15-ти.

Отметим, что экологи из-за пожара измеряют радиацию в зоне ЧАЭС каждые две минуты. "Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется системой контроля радиационного состояния (АСКРС) ГСП "Экоцентр" в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно проступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - раз в 2 минуты. Система переведена в режим ЧС. Учитывая радиологическую значимость пожара, на территории зоны отчуждения усилены контроль над радиационной ситуацией", - сообщает пресс-служба Минэкологии.

Отметим, что пожар в Чернобыльской зоне не угрожает задымлением Киеву.