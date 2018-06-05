Шулявский путепровод в Киеве в связи с реконструкцией начнут частично перекрывать в ближайшие дни. ранее сообщалось, что проект ремонта моста заморожен.

В свою очередь главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" Александра Здольника заявил, что перекрытия моста начнутся уже сейчас. Его цитирует сайт КГГА.

"Работа должна быть выполнена для безопасности движения. Реконструкцию реально выполнить за 17 месяцев, на нее надо около 811 млн грн, учитывая компенсацию за снос цеха № 5. Первую очередь постараемся закончить уже до конца этого года, хотя по указанным выше причинам мы потеряли два месяца драгоценного времени. Предусмотренных проектом на первую очередь средств - 380 млн грн - хватит, чтобы начать работы по замене путепровода с его расширением до шести полос и восстановить движение по этому участку", - цитирует пресс-служба КГГА Здольника.

Второй этап будет предусматривать строительство еще двух съездов.

"Сейчас ведутся переговоры между КГГА и правительством о передаче здания "Большевика" в коммунальную собственность Киева. Также пока наработаны схемы объездов на время реконструкции. Надеемся, что серьезных пробок удастся избежать, ведь летом транспортный поток в городе уменьшен", - добавил главный инженер коммунального предприятия.

Здольник отметил, что движение по изношенному мосту будет продолжаться до июля, несмотря на неудовлетворительное для эксплуатации состояние. Он также напомнил, что отсрочка работ по реконструкции связана с недобросовестными жалобщиками в Антимонопольный комитет Украины и многочисленными спорами о различных концепциях решения. Во время последнего заседания профильной комиссии к рассмотрению приняли одну из версий реконструкции, однако замечания по проекту не были учтены. Также пока не определены и исполнители этих работ.

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