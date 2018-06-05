Администрация Google объявила о начале тестирования новой версии почтового сервиса Gmail. Пробовать новинку с "самоуничтожающимися" сообщениями можно уже сейчас, официальный старт состоится в июле. Об этом сообщает Код Дурова.

Инструкция, как начать тестирование администраторам - здесь.

Переход в июле начнется постепенно, и на какое-то время пользователи, в том числе те, у кого почта находится под ведением администратора (например, в каком-либо университете или на предприятии) смогут на несколько недель отложить свой переход и оставаться на классической версии.

Напомним, какие же нововведения ожидают пользователей в почте Google:

Возможность отправлять и читать письма в конфиденциальном режиме.

Конфиденциальный режим позволяет настроить параметры безопасности, например задать срок доступа к письму, отдельно включить доступ по коду или запретить пересылку.

Именно на это пункте остановимся подробнее и приведём выдержку из блога Google.

Если вы отправите письмо с такой защитой, получатель увидит уведомление о заданных ограничениях. Получатель не сможет переслать, скачать, скопировать или распечатать письмо и прикрепленные к нему файлы.

Хотя такая функция поможет в защите "от человеческого фактора" при случайной пересылке, конечно, не стоит забывать про вредоносное ПО. Об этом напомнил сам Google, однако ничего не сказано отдельно про сканирование экрана (в частности, операционной системой; и, конечно, эта функция не застрахует от обычного фотографирования экрана компьютера).

Задание срока доступа к письму представляет собой, по сути, разновидность самоуничтожающегося сообщения, сообщает TechCrunch.

Настройка ограничений доступа (действуют и для письма, и для прикрепленных файлов):

Если выбрать "Без SMS", пользователи Gmail смогут сразу открыть письмо. Пользователи сторонних сервисов (не Gmail) получат код доступа по электронной почте.

Если выбрать "Код доступа из SMS", код будет отправляться получателям в SMS. Необходимо ввести номера телефонов получателей.

Можно досрочно, раньше изначально указанного срока, закрыть доступ к письму (например, в случае, если вы считаете, что к компьютеру адресата получил доступ другой пользователь). Нужно открыть конфиденциальное письмо в папке "Отправленные" и нажать "Запретить доступ".

Даже искать такие письма нужно по особенному. Чтобы найти отправленную конфиденциальную корреспонденцию, в поле поиска Gmail нужно ввести: I:^irm_outbound. Чтобы найти полученные письма – I^irm_inbound.

Работа в офлайн-режиме - возможность читать, писать, находить, удалять письма и помечать их ярлыками. Как только подключение к Интернету снова появится, все обновления будут применены автоматически: в частности, будут отправлены исходящие письма.

Подсказки ответов: при ответе на письмо могут появиться автоматически созданные готовые ответы, зависящие от контекста, которые можно отредактировать (ранее это было в мобильной версии, теперь доступно и в веб).

Напоминания о письмах, на которые вы ещё не ответили или на которые вы сами ждёте ответа. Функцию можно отключить.

Другие сервисы Google, например "Календарь" (в том числе, чтобы создать мероприятие), теперь можно открывать прямо в окне Gmail на компьютере. Можно также создавать заметки или списки, задачи; открывать в окне Gmail сторонние приложения.

Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра? В новой версии уже можно начать "откладывать письма на потом": функция откладывания позволяет временно скрыть письмо. Оно появится вверху списка входящих сообщений в назначенный пользователем срок. Найти все отложенные письма можно в разделе "Отложенные" через меню (которое, кстати, теперь тоже можно скрыть).

Письма можно упорядочивать прямо в папке "Входящие", не открывая их.

Фото: kod.ru

Как сообщала "Страна", прокуратура штата Вашингтон подала иск против Facebook и Google.

"Генеральный прокурор штата Боб Фергюсон заявил, что будет добиваться взыскания штрафов с компаний и судебного решения, требующего соблюдения законодательства штата и наказывающее за неразглашение рекламных расходов на выборах с 2013 года", - заявили в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, что Microsoft купила за $7,5 миллиарда популярный сервис GitHub.