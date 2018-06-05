Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ вынесен на общественное обсуждение проект Порядка проведения расчетов с совладельцами, которые имеют задолженность перед ОСМД - за выполненные ими работы по содержанию общего домового имущества.

Уже разработан проект постановления Кабинета Министров "Об утверждении Порядка проведения расчетов с совладельцами, которые имеют задолженность перед объединением совладельцев многоквартирного дома, за выполненные ими работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома", передает ЮрЛига.

Порядок разработан для случаев, когда уставом или решением общего собрания ОСМД не определен иной порядок расчетов с совладельцами, не расплатившимися за работы по содержанию общего имущества.

Предусмотрено, что решение о выполнении совладельцем работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома принимается правлением объединения по заявлению совладельца или по собственной инициативе правления в случае согласия совладельца.

Стоимость и сроки выполнения работ, а также порядок приобретения необходимых оборудования и материалов указываются в договоре между правлением и совладельцем, который будет выполнять работы. После выполнения работ составляется акт по определенной правлением форме, который подписывается представителем правления и совладельцем, выполнившим работы.

Стоимость выполненных работ засчитывается в счет задолженности за неоплаченные взносы или платежи совладельца.

Если стоимость выполненных работ превышает сумму задолженности, то разницу могут зачислить в счет будущих взносов или платежей. Форму подтверждающего документа утвердит правление.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 30 июня по электронной почте: LieppoOO@minregion.gov.ua.

"Страна" разбиралась, как в Киеве появляются кварталы для богатых и гетто для бедных.

"На закрытые территории есть спрос. Подобный формат жилья пришел к нам отнюдь не из Европы. Это – практика Латинской Америки, Африки, беднейших стран Азии, где высокая преступность, а власти не могут обеспечить порядок", – говорит урбанист Григорий Мельничук.

Напомним, что в Минсоцполитики сообщили, как пройдут два этапа монетизации субсидий на оплату ЖКХ.