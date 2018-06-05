На Оболони маршрутка сбила насмерть женщину, которая переходила дорогу
Вечером 5 июня на перекрестке Оболонского проспекта и Степана Бандеры, в направлении ж/м Оболонь, водитель маршрутного автобуса сбил женщину, которая переходила дорогу.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Предположительно, женщина шла по пешеходному переходу.
К сожалению, от полученных травм в результате ДТП, она скончалась на месте. Врачи скорой, которые приехали на этот вызов, лишь констатировали смерть.
Фото: facebook.com
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