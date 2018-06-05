Вечером 5 июня на перекрестке Оболонского проспекта и Степана Бандеры, в направлении ж/м Оболонь, водитель маршрутного автобуса сбил женщину, которая переходила дорогу.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Предположительно, женщина шла по пешеходному переходу.

К сожалению, от полученных травм в результате ДТП, она скончалась на месте. Врачи скорой, которые приехали на этот вызов, лишь констатировали смерть.

Фото: facebook.com

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