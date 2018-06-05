На общественное обсуждение вынесен проект документа, устанавливающего порядок аттестации менеджеров (управляющих) жилого дома (группы домов).

Также документ предлагает определить критерии, которым должны соответствовать предприятия, учреждения, организации, осуществляющие профессиональную аттестацию таких управляющих, передает ЮрЛига.

Так, в соответствии с Законом № 2189-VIII "О жилищно-коммунальных услугах" (который вводится в действие с 10 июня) совладельцы многоквартирных домов должны выбрать управляющего своим общим совместным имуществом. Управляющим может быть как юрлицо, имеющее в штате аттестованного менеджера, так и ФЛП, получившее соответствующий сертификат управляющего.

Согласно разработанному Минрегионом проекту постановления "Некоторые вопросы профессиональной аттестации по профессии "Менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)", желающий стать управляющим должен получить квалификационный сертификат в специальном органе сертификации персонала по этой профессии.

Управляющие будут проходить первичную и повторную профессиональную аттестацию. Первый сертификат выдается на 3 года, при повторной аттестации сертификат действует 5 лет.

Компетентность кандидата будут оценивать как минимум 3 человека с высшим образованием и 5-летним стажем работы по специальности или опытом профессионального преподавания в вузах не менее 5 лет в области знаний "Управление и администрирование".

Информация об управляющем вносится в реестр аттестованных лиц на квалификационные требования профессии.

Управляющий должен соответствовать таким квалификационным требованиям: иметь полное высшее образование направления подготовки "Менеджмент" (магистр, специалист) без требований к стажу работы; или полное высшее образование (техническое), стаж работы по специальности - не менее 2 лет и последипломное образование по направлению "Менеджмент".

Задания и обязанности установлены в разделе 5 Выпуска 87 справочника профессий. Знания будут проверять в форме тестов, устных и письменных ситуационных заданий.

В свою очередь, организации, осуществляющие аттестацию управляющих, должны получить от Нацагентства по аккредитации аттестат об аккредитации органа по сертификации персонала; их должны включить в реестр аккредитованных органов по оценке соответствия; в сфере аккредитации должны быть работы по сертификации персонала по указанной профессии.

Замечания и предложения можно направить до 30 июня на e-mail: LieppoOO@minregion.gov.ua.

Ранее закончилось общественное обсуждение проекта постановления Кабмина "Об утверждении Правил предоставления услуги по управлению многоквартирным домом и Типового договора о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом".

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