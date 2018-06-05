Синоптик Наталья Диденко показала, почему Гидрометеоцентр предполагал сегодня в Киеве дожди и даже выпустил штормовое предупреждение. Коллеги руководствовались данными со спутника, но дождевой фронт прошел мимо.

"...маленькие островки неустойчивости атмосферы: синее - вероятность дождя, красное - грозы. Из белого цвета (облачности скученной) также могут развиваться кучево-дождевые облака. Киев фронт прошел в странном стиле - немного облаков, немного головной боли и практически без осадков. Так бывает. Между прочим, все, кто апеллируют сегодня к синоптикам - не по адресу. Адрес: Атмосфера, отдел распределения солнечной энергии, заместитель по вопросам фронтальной деятельности - до востребования", - написала она.

Фото: facebook.com/

Как сообщала Страна, ранее синоптик показала холодный атмосферный фронт, который накатывается на Украину.

Мы писали, что в первый день лета в Украине похолодает из-за атмосферного фронта, что движется из России.

Ранее синоптик показала атмосферный фронт, который стремительно идет в Украину с Балтики.