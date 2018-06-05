Задержан военный, который подозревается в даче взятки за включение в состав миротворческой миссии ООН в Либерии.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции Киевской области.

По данным следствия, 36-летний менеджер кадрового центра Вооруженных сил Украины требовал от гражданина Украины неправомерную выгоду - 25000 гривен, за назначение его на должность водителя ВСУ в составе Украинской миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Либерии.

Задержали служащего "на горячем" во время получения денежных средств в сумме 22 500 гривен. Неправомерная выгода изъята. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачили и задокументировали преступную деятельность военнослужащего сотрудники Следственного управления полиции Киевской области Сергей Рекун при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в г.. Киеве Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины и под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона.

Продолжается досудебное расследование по рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

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