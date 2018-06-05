В среду 6 июня в Украине похолодает и в некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook, показывая температурную метеорологическую карту.

По ее словам, в большинстве областей температура воздуха снизится до +18...+24 градусов. На юге, юго-востоке (Запорожье, Донецкая область) и на Закарпатье ожидается +24...+27 градусов.

"Дожди наиболее вероятны в среду в южных областях, в Крыму – сухо. На остальной территории Украины, поскольку мы будем находиться в тылу фронта, будет господствовать сухая погода," - отметила синоптик.

В Киеве завтра без осадков. Температура воздуха снизится до +20 градусов.

Фото: facebook.com/

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