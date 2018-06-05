В Киевском городском совете создана рабочая группа, которая должна разработать проект изображения герба города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киеврады со ссылкой на заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Прокопива.

По его словам, сейчас Киев использует различные интерпретации официальной символики города, ни одна из которых, к сожалению, не соответствует в полной мере принципам и правилам современной геральдики.

"Так, например изображение герба авторства Соломинского, которым активно пользуются в столице, согласно экспертному заключению Украинского геральдического общества, не отражает в полном объеме традиции киевского самоуправления, содержит нарушения норм геральдической колористики и характеризуется неудачным художественным оформлением. Символ Киева должен соответствовать законам исторической геральдики и требованиям современности. Именно поэтому мы создали рабочую группу с привлечением экспертов. Совместно мы должны наработать техническое задание, которое будет содержать ключевые элементы и параметры будущего герба", - отметил Прокопив.

Также в состав рабочей группы входят представители всех фракций Киевсовета, а также члены Украинского геральдического общества и Комиссии государственных наград при Президенте Украины.

После того как рабочая группа разработает техническое задание, будет объявлен конкурс на создание официальной символики города. Из всех представленных вариантов члены рабочей группы будут избирать финалистов. А затем уже сами киевляне во время общественных слушаний смогут определить лучший символ.

В планах городских властей также утвердить порядок использования официальной символики города Киева, в том числе в рекламных и коммерческих целях.

"С учетом необходимости дополнительного урегулирования вопроса использования официальной символики города Киева, в том числе в рекламных и коммерческих целях, которое предусмотрено проектом Устава территориальной громады г. Киева, управление по вопросам децентрализации, развития местного самоуправления, региональных и международных связей КГС уже работает разработкой соответствующего порядка. Мы планируем, что депутатский корпус одновременно будет утверждать новый Герб столицы и правила использования официальной символики Киева", - отметил начальник профильного управления Юрий Павлов.

Напомним, ранее Кабмин утвердил бренд Украины UkraineNOWua.