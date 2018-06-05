Претендента к сдаче экзаменов для получения (обмена) водительского удостоверения не допустят к тесту, если при проведении проверки представленных им документов было установлено, что претендент ранее был лишен права на управление транспортным средством.

Об этом сообщает ЮрЛига.

При наличии у такого лица водительского удостоверения должностные лица территориального сервисного центра МВД обязаны сообщить об этом в полицию. Полицейские изымают такое удостоверение и направляют (передают) его в ТСЦ МВД по месту жительства лица. Ранее это осуществляли должностные лица центра.

Изменения в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя внесены приказом МВД от 26 апреля 2018 года № 345, который вступил в силу 5 июня 2018 года.

Также отдельно в экзаменационном листе определены Упражнения для определения подготовленности лица к управлению транспортным средством и ошибки, которые могут быть допущены.

Практический экзамен проводится в два этапа (на площадке для обучения и в условиях дорожного движения).

Так, на первом этапе практического экзамена выполняются, в частности, такие упражнения:

подготовка к началу движения;

остановка транспортного средства на подъеме/спуске;

заезд во двор (гараж) с правой/левой стороны (ширина гаража - плюс один метр (до ширины автомобиля);

маневрирование (змейка, восьмерка, габаритный круг);

разворот в ограниченном пространстве с одноразовым включением задней передачи;

парковки ТС у бордюра (параллельно) задним ходом (длина - 6 м, ширина - 2,5 м);

движение по прямой.

На втором этапе экзамена, среди прочего, оценивается маневрирование, размещение транспортным средством на проезжей части, проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок маршрутных ТС.

При этом указываются типичные ошибки (например, остановил работу двигателя при выполнении упражнения, внешние контуры ТС выступают за контрольные линии) и их количество за три попытки.

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