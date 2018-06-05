Модель Виталию Галлямову, которую украинское издание Playboy называло девушкой месяца, задержали в московской гостинице за проституцию и теперь ей грозит депортация.

Об этом сообщает Рен-ТВ.

Модель пыталась убедить полицейских, что в номере гостиницы была с любимым человеком. Однако на видео Галлямова просит у незнакомца 20 тыс. рублей за оказание интим-услуг. Модель признала, что занималась проституцией, заявив о том, что на панель ее толкнули "тяжелые жизненные обстоятельства".

Галлямова сообщила, что таким способом зарабатывала в месяц около 3 тысяч долларов. Сейчас Виталия не замужем и воспитывает в одиночку двоих детей, а ее успешная карьера резко завершилась, так как в модельной индустрии очень высокая конкуренция.

Звезду украинского Playboy, скорее всего, депортируют из России на родину. Также ей грозит штраф.

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