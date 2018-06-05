С нового сезона 2018/19 в футбольном чемпионате Украины (УПЛ) может быть сыгран так называемый золотой матч, в котором сыграют первая и вторая команды первенства в случае равенства очков, а также по личным встречам.

Об этом сообщает FootballHub.

В мае сообщалось, что инициатором возвращение этого правила выступило Динамо, которое вынесло предложение на рассмотрение клубам УПЛ.

Прежде чемпион УПЛ в случае равенства очков определялся с учетом разницы мячей. "Динамо" в завершившемся сезоне украинской Премьер-лиги уступило 2 очка "горнякам" в чемпионате, выиграв в последнем туре со счетом 2:1.

Как сообщала "Страна", УПЛ утвердила календарь первого этапа чемпионата Украины. Между собой гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" сыграют уже в третьем туре в Киеве.

Напомним, что в Динамо перейдет бразильский полузащитник Че Че.