6 июня с севера Европы на территорию Украины начнет перемещаться холодный воздух, в результате чего в большинстве областей, кроме юга, температура снизится, особенно на севере и северо-западе Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время юго-восточная часть страны окажется в зоне влияния атмосферного фронта, остальная территория – в зоне влияния поля повышенного давления.

Фото: meteo.gov.ua/

В южных, восточных областях и Карпатах местами небольшой дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в южной части ночью 14-19°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 17-23°, на Закарпатье, в Днепропетровской и Донецкой областях 21-26°.



В западных областях будет ясно, температура ночью +11...+13°, днем +21...+23°. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Карпатах синоптики обещают ясную погоду, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25...+27°. Ветер северный, 5-10 м/с.

На севере Украины осадков не ожидается. Температура ночью +7...+9°, днем +19...+21°. Ветер северный, 5-10 м/с.

В центре Украины местами прогнозируют грозы, температура ночью +11..+13°, днем около +21...+23°. Ветер северный, 5-10 м/с.

На востоке Украины будет дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +22...+24°. Ветер северный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины также ожидаются дожди с грозой, температура ночью +14...+16°, днем около +25...+27°. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Крыму без осадков, температура ночью +14...+16°, днем +23...+25°. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Киеве осадков не предвидится. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+13°, днем около +20°.

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 июня самая высокая температура днем была +32 в 1921 году. При этом самая низкая температура наблюдалась ночью ночью +2,9 в 1933 году.

Как сообщала "Страна", метеорологи прогнозируют в ближайшие сутки постепенное снижение температуры до 8-13 градусов ночью. Днем похолодает до +17...+22, лишь в южной части ночью будет +14...+19, а днем ​​+24...+29. В четверг, 7 июня, температура ночью снизится до +6...+11, на юге и Закарпатье - до +15, днем ​​температура почти не изменится +18...+23.

Напомним, сегодня атмосферный фронт принесет в Украину дожди, грозы, местами шквалы и град. Температура воздуха в течение дня +25...+30 градусов тепла, на севере и западе местами +22...+25 тепла.

Также "Страна" публиковала видео мощного ливня с градом, который пронесся по Закарпатью.