В центре Запорожья дерево рухнуло на двигавшийся троллейбус. В нем находились 15 пассажиров. Двое из них получили травмы. У мужчины вывихнуто плечо, у женщины перелом бедра, сообщает 061.

Пострадавших скорая помощь увезла в 5-ю городскую больницу. Не уточняется, как пассажиры были травмированы.

Фото: 61.ua

ДТП произошло на бульваре Шевченко утром 5 июня. Троллейбус следовал по 13-му маршруту в сторону улицы Победы.

Повреждения получили также линии электропередач.

Как сообщала Страна, ранее в центре Киева огромный каштан рухнул на иномарку.

Также в Киеве лист обшивки слетел с нового ТРЦ и рухнул на пенсионерку.

А вот в Николаеве на припаркованные авто рухнули сразу шесть электроопор.