В центре Запорожья на троллейбус №13 рухнуло дерево. Фото
В центре Запорожья дерево рухнуло на двигавшийся троллейбус. В нем находились 15 пассажиров. Двое из них получили травмы. У мужчины вывихнуто плечо, у женщины перелом бедра, сообщает 061.
Пострадавших скорая помощь увезла в 5-ю городскую больницу. Не уточняется, как пассажиры были травмированы.
Фото: 61.ua
ДТП произошло на бульваре Шевченко утром 5 июня. Троллейбус следовал по 13-му маршруту в сторону улицы Победы.
Повреждения получили также линии электропередач.
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