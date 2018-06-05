Наибольшее количество транспортных средств на иностранных номерах в Украину завезли из Польши – 68,238 тыс. Всего автомобилей с иностранной регистрацией в стране насчитывается 224,995 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) по состоянию на 4 июня.

При этом на 31 мая количество транспортных средств, завезенных из Польши, составляло на 21,567 тыс.ед. меньше.

Как отмечает ГФС, на втором месте по количеству завезенных в Украину автомобилей находится Молдова – 26,313 тыс. автомобилей на 4 июня, тогда как по состоянию на конец мая их насчитывалось всего на 13 меньше. На третьем месте – автомобили с венгерской регистрацией, число которых достигло 20,212 тыс. ед. (10,51 тыс. на конец мая).

Согласно данным ведомства, автомобилей с румынской регистрацией в Украине насчитывается 16,442 тыс. (11,669 тыс.), испанской – 15,634 тыс. (7,367 тыс.). Количество транспортных средств с российскими номерами в Украине увеличилось на 3,11 тыс. ед. по сравнению с данными на конец мая – до 15,621 тыс., с турецкими – на 1,68 тыс., до 13,04 тыс. ед., белорусских автомобилей – на 4,858 тыс., до 13,004 тыс.

Помимо этого, в Украине также находится 9,905 тыс. автомобилей на словацких номерах (на конец мая таких было 7,368 тыс.) и 5,26 тыс. – на сербских (2,861 тыс.).

"Страна" разбиралась, как будут ввозить иномарки в Украину по новому закону, который подписал Порошенко.

Основное нововведение, собственно, одно - сертификат экологического соответствия автомобиля (в Украину разрешен ввоз машин стандарта не ниже Евро-5) теперь будут требовать не при пересечении границы, а непосредственно при регистрации машины.

Напомним, что правительство готовит новые акцизы для автомобилей на еврономерах.