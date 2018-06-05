Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента. Народные депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде на следующем заседании в среду, 6 июня, сообщает Укринформ.

"Мы начнем нашу работу завтра с правки 1657-й. Нам осталось 270 правок, если я не ошибаюсь. Это значит, что мы полностью успеваем завтра пройти. И прошу всех заинтересованных лиц завтра приобщиться к работе комитета, чтобы выработать совместные компромиссные позиции, чтобы в четверг, когда будем голосовать, мы исходили не из конфликтов, а с согласованных позиций, и могли выйти на позитивное решение относительно закона о Высшем антикоррупционном суде. А сейчас наш рабочий день завершен - вечернее пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. И завтра в 10:00 приглашаю всех в зал для продолжения нашей непростой, но такой нужной для Украины работы", - сказал Парубий.

Как сообщала "Страна", 4 июня премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку, если Рада не примет закон об Антикоррупционном суде.

Мы писали, что США призвали Украину принять закон об Антикоррупционном суде в том виде, в котором требует МВФ.

Ранее мы рассказывали, в каком виде скорее всего примут закон об антикоррупционном суде и почему Гройсман вдруг заговорил о своей отставке.