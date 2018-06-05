Российский "Газпром" и австрийская компания OMV продлили действующий контракт на поставку газа в страну, истекавший с 2028 года, до 2040 года.

Об этом пишет "Интерфакс".

Документ подписан во вторник в Вене в присутствии президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

В результате OMV наряду с турецкими компаниями Akfel, Kibar и Bosphorus стала держателем самого длинного на данный момент контракта в портфеле "Газпрома".

Перед этим президент Австрии Александр Ван дер Белен заявил, что считает нецелесообразным с экономической точки зрения заменить поставки российского газа в Европу американским СПГ.

"Существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских партнеров в том, что зависимость Европейского Союза от России в этом отношении (поставках газа - Прим. Ред.) слишком велика, но при этом упускается из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава OMV Райнер Зеле заметил также, что к "2030 году Европейскому союзу необходимо будет импортировать природный газ в объеме, превышающем 80% от общего спроса. Расширение этого соглашения о поставках газа позволяет нам обеспечить Австрию и другие европейские страны природным газом, несмотря на растущий спрос".

OMV является одним из партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток-2".

По прежнему соглашению годовой контрактный объем составлял 6,9 млрд кубометров, пункт сдачи — Баумгартен. В прошлом году, однако, в Австрию, по статистике "Газпром экспорта", было поставлено значительно больше годового объема — 9,1 млрд кубометров.

На данный момент держателем самого длинного контракта на российский газ в Европе являются частные турецкие импортеры — Akfel, Kibar и Bosphorus, у которых есть контракты на поставку совокупно 5 млрд кубометров по Трансбалканскому газопроводу (точка сдачи, видимо, будет изменена после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока"). Эти контракты истекают в 2042 году.

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